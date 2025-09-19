Sorrento, l’ex sindaco Massimo Coppola torna ai domiciliari

Tu sei qui: PoliticaSorrento, l’ex sindaco Massimo Coppola torna ai domiciliari
Inserito da (Admin), venerdì 19 settembre 2025 22:06:42
È tornato agli arresti domiciliari Massimo Coppola, ex sindaco di Sorrento, nell'ambito dell'inchiesta su presunte tangenti legate all'assegnazione degli appalti comunali. La scarcerazione è stata decisa dal Gip di Torre Annunziata, Maria Concetta Criscuolo.
Coppola era finito in manette in flagranza dopo essere stato sorpreso a ricevere una mazzetta da un imprenditore durante una cena al ristorante. Successivamente, il 19 agosto, gli era stata notificata una seconda ordinanza di custodia cautelare.
Difeso dagli avvocati Pane e Larosa, l'ex sindaco ha recentemente iniziato a rispondere alle domande degli inquirenti.
