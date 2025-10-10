Sanità, Imma Vietri: «Dati Gimbe impietosi, fallimento totale della gestione De Luca»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 10 ottobre 2025 07:32:20

«I dati impietosi del nuovo rapporto Gimbe sulla sanità confermano, ancora una volta, il fallimento totale della gestione De Luca». Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d'Italia Imma Vietri.

La Campania, infatti, è ultima in Italia per aspettativa di vita, con una media di 81,7 anni contro gli 83,4 del resto del Paese.

Per la parlamentare si tratta di «Un dato che non può essere ignorato e che rappresenta il simbolo di un sistema sanitario regionale che non garantisce ai cittadini i servizi essenziali di cui hanno diritto».

E continua: «Nonostante un lieve aumento del Fondo Sanitario Nazionale pro-capite, la Campania resta ancora al di sotto della media nazionale. Questo significa meno risorse per la salute dei cittadini. Ma il problema non è solo economico: è di gestione, di visione, di capacità amministrativa».

«Mentre in altre regioni - osserva Vietri - si attivano strutture e servizi grazie al PNRR, in Campania, al 30 giugno 2025, nessuna delle 191 Case di Comunità previste risulta attiva e su 61 ospedali di comunità ne è partito solo uno. Un dato scandaloso. Abbiamo meno personale sanitario, meno medici e meno infermieri della media nazionale».

«È evidente che il sistema è al collasso - dichiara - e che a pagare sono i cittadini, costretti spesso a rinunciare a cure e prestazioni sanitarie o a migrare verso altre regioni, con un saldo negativo di mobilità sanitaria che supera i 308 milioni di euro. E mentre De Luca continua a fare propaganda, la verità è che i Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) restano al di sotto degli standard: nel 2023 la Campania è solo 13esima in Italia, migliorata ma ancora ben lontana da un livello dignitoso».



«La narrazione di De Luca è ormai scollegata dalla realtà. Con il viceministro Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania, restituiremo ai cittadini una sanità efficiente, moderna e più vicina alle persone. Il tempo degli slogan di De Luca è finito», chiosa.