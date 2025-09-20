Cooper Standard, Iannone (FdI): “Grazie al ministro Urso, 1° ottobre convocati azienda e sindacati”

Tu sei qui: PoliticaCooper Standard, Iannone (FdI): “Grazie al ministro Urso, 1° ottobre convocati azienda e sindacati”
sabato 20 settembre 2025 08:41:49
"Il primo di ottobre si terrà, presso il Mise, l'incontro tra la Cooper Standard e le rappresentanze sindacali dello stabilimento di Battipaglia (Salerno). Ringrazio il Ministro Urso che, su mia richiesta, ha posto immediatamente attenzione alla questione. Nel corso della manifestazione di Fratelli d'Italia tenuta a Capaccio-Paestum lo scorso fine settimana, il Ministro aveva seduta stante incontrato presso il Savoy Beach Hotel i rappresentanti sindacali impegnandosi prima a verificare con Stelkantis se ci fosse stata una riduzione di commesse e poi a convocare la Cooper Standard per capire cosa stesse accadendo. Stellantis ha confermato che non c'è nessuna riduzione di commesse e pertanto il Ministro ha dato impulso per promuovere un chiarimento tra proprieta' e sindacati. Grazie al Ministro Urso per la tempestivita' e la disponibilita' a tutelare livelli occupazionali del nostro territorio, come gia' fatto con la soluzione della vicenda Fos sempre a Battipaglia. Il Governo Meloni dimostra grande attenzione, capacita' e serieta' in assoluta discontinuita' con i passati governi in cui i tavoli di crisi non hanno mai portato a risultati di salvataggio". Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.
