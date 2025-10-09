Campania. Ferrante: «Cirielli candidato unitario, FI sarà decisiva»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 9 ottobre 2025 14:24:35

"La scelta del Vice ministro Edmondo Cirielli come candidato Presidente per il centrodestra alle regionali in Campania rappresenta un'ottima notizia nel segno di una coalizione coesa, forte e credibile. Una candidatura unitaria, basata sulla convergenza delle forze politiche intorno ad un profilo autorevole capace di rappresentare le istanze di discontinuità e rilancio della Campania e di offrire un modello di governo alternativo alla sinistra, ormai logorata, autoreferenziale e massimalista. È il momento di restituire alla nostra regione il ruolo da protagonista che le spetta, rimettendo in piedi la sanità, ridando ossigeno alle forze produttive, investendo sulle infrastrutture e archiviando malapolitica e clientele. Forza Italia, con la qualità delle sue proposte programmatiche, le sue liste altamente competitive e la sua capacità di attrarre i voti del centro moderato, sarà decisiva per la vittoria del centrodestra in Campania e per una nuova stagione di crescita dei nostri territori". Lo afferma il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit. ​​​​