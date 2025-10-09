Campania. Ferrante: «Cirielli candidato unitario, FI sarà decisiva»

Tu sei qui: PoliticaCampania. Ferrante: «Cirielli candidato unitario, FI sarà decisiva»
"La scelta del Vice ministro Edmondo Cirielli come candidato Presidente per il centrodestra alle regionali in Campania rappresenta un'ottima notizia nel segno di una coalizione coesa, forte e credibile. Una candidatura unitaria, basata sulla convergenza delle forze politiche intorno ad un profilo autorevole capace di rappresentare le istanze di discontinuità e rilancio della Campania e di offrire un modello di governo alternativo alla sinistra, ormai logorata, autoreferenziale e massimalista. È il momento di restituire alla nostra regione il ruolo da protagonista che le spetta, rimettendo in piedi la sanità, ridando ossigeno alle forze produttive, investendo sulle infrastrutture e archiviando malapolitica e clientele. Forza Italia, con la qualità delle sue proposte programmatiche, le sue liste altamente competitive e la sua capacità di attrarre i voti del centro moderato, sarà decisiva per la vittoria del centrodestra in Campania e per una nuova stagione di crescita dei nostri territori". Lo afferma il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit.
