S. Stefano re d'Ungheria

Notizie, Lifestyle

Attesi temporali improvvisi e di rapida evoluzione con possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento.

Temporali estivi, allerta meteo gialla prorogata fino a domenica 17 agosto in Campania

La Protezione Civile regionale proroga l’allerta meteo di livello Giallo su tutto il territorio fino alle 23:59 di domani.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 16 agosto 2025 14:47:00

La Protezione Civile della Regione Campania, ricordando che è in corso un'allerta meteo Gialla su tutto il territorio regionale fino alle 23:59 di oggi, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un ulteriore avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido per la giornata del 17 agosto su tutta la Campania.

Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità sul nostro territorio in particolare tra le 12 e le 23:59 di domani, domenica 17 agosto.

Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

 

(Foto: Maria Abate)

 

