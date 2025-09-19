Campania, nuova versione dell'app “SINFONIA Salute”: più funzioni e accesso semplificato ai servizi sanitari

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 19 settembre 2025 17:47:39

La Regione Campania ha rilasciato una nuova versione dell'app SINFONIA Salute, aggiornata nell'interfaccia e nelle funzionalità, che consolida il ruolo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 come strumento centrale per la gestione digitale della salute. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti nell'evoluzione dei servizi sanitari digitali regionali, con l'obiettivo di semplificare l'accesso e migliorare l'esperienza d'uso per i cittadini.

L'app consente di consultare i documenti clinici, prenotare prestazioni sanitarie, gestire esenzioni ticket, scegliere o revocare il medico di famiglia o il pediatra, accedere al calendario vaccinale, ai certificati e agli esiti dei tamponi COVID-19, anche tramite notifiche in tempo reale. Tutti i servizi sono accessibili tramite autenticazione con SPID o CIE, con possibilità di attivare successivamente un PIN personale o il riconoscimento biometrico per un accesso più rapido.

Una delle novità principali introdotte con la nuova versione riguarda la gestione dei familiari. Con la nuova funzionalità dell'app SINFONIA Salute è possibile aggiungere un familiare - ad esempio un figlio minorenne o una persona di cui si è tutore - e consultare alcune delle sue informazioni sanitarie. Per farlo, basta inserire nell'app il suo codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e indicare il tipo di relazione.

È importante precisare che, per i profili aggiunti, non è previsto l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. La visualizzazione delle informazioni è limitata alle sezioni Appuntamenti (Prenotazione CUP, Agenda, Ricevute pagamenti) e Certificati (solo Tamponi). Il FSE rimane accessibile esclusivamente dal profilo principale, in coerenza con le misure di sicurezza e tutela della riservatezza previste per i dati sanitari personali.

SINFONIA Salute è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. È inoltre possibile accedere da browser tramite sinfonia.regione.campania.it.