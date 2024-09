Tentato assassinio contro Trump, fermato un 58enne proveniente dalle Hawaii

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 16 settembre 2024 05:58:23

Nuovo tentato assassinio contro Donald Trump. Nel primo pomeriggio di ieri, l'ex presidente degli Stati Uniti è stato preso di mira mentre si trovava nel suo club di golf a West Palm Beach, in Florida. A dare la notizia è stata l'agenzia ANSA, riportando che un uomo armato ha tentato di avvicinarsi a Trump, ma è stato fermato grazie all'intervento del Secret Service.

Il sospettato è stato identificato come Ryan Wesley Routh, 58 anni, originario delle Hawaii. Secondo le prime ricostruzioni, Routh si è trasferito alle Hawaii nel 2018 dopo aver frequentato la North Carolina Agricultural and Technical State University. Sui suoi profili social, Routh avrebbe più volte parlato della guerra in Ucraina, spingendosi fino a cercare di reclutare soldati per sostenere le forze di Kiev. Al momento, non è chiaro se questi dettagli siano collegati al tentato attentato contro Trump.

L'allarme è scattato intorno alle 13:30, mentre Trump stava giocando una partita di golf. L'ex presidente si trovava tra la quinta e la sesta buca del percorso, quando un agente del Secret Service ha notato la canna di un fucile sporgere dalla recinzione. Il rapido intervento della sicurezza ha permesso di sventare l'attacco: l'agente ha aperto il fuoco contro il sospettato, mettendolo in fuga.

Trump è stato subito messo al sicuro dagli agenti del Secret Service, che lo hanno coperto e portato via su una golf car. L'ex presidente è stato quindi trasferito a Mar-a-Lago, accompagnato da una scorta rinforzata. "Sto bene, non mi arrenderò mai", ha dichiarato Trump poco dopo l'incidente, rassicurando i suoi sostenitori.

Un testimone presente nella zona ha visto l'attentatore fuggire attraverso i cespugli e ha scattato foto della sua auto, una Nissan nera, e della targa. Grazie a queste informazioni, la polizia è riuscita a rintracciare Routh e arrestarlo. Al momento della cattura, l'uomo non era armato e si è mostrato calmo, senza opporre resistenza o mostrare emozioni particolari. Ora si trova in custodia presso la polizia locale.

Durante la perlustrazione dell'area, gli agenti hanno trovato uno zaino, una GoPro e un fucile semiautomatico in stile Ak-47 con mirino telescopico, segno che l'attentato avrebbe potuto rivelarsi letale anche a distanza. Le indagini, condotte dall'FBI, sono ancora nelle fasi iniziali, ma l'agenzia ha già confermato che si tratta di un tentato assassinio.

Questo è il secondo episodio di questo genere in soli due mesi. A luglio, a Butler, Pennsylvania, un ventenne di nome Thomas Crooks aveva cercato di uccidere Trump mentre l'ex presidente era sul palco di un evento politico. Crooks, armato, aveva ferito Trump all'orecchio, causando però la morte di un'altra persona e il ferimento di due spettatori, prima di essere abbattuto da un cecchino del Secret Service.

Le indagini continueranno per capire quali siano state le motivazioni di Ryan Wesley Routh e se ci siano eventuali collegamenti con altre organizzazioni o eventi recenti. L'FBI ha promesso di fornire ulteriori dettagli nelle prossime ore.