Napoli, a Città della Scienza arriva BITUS: la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica fuori dalla classe

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 30 settembre 2025 17:27:43

Dal 1° al 3 ottobre 2025, la Città della Scienza, a Napoli, ospiterà la nuova edizione di BITUS - Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe, un evento unico nel panorama nazionale che mette al centro il rapporto tra scuola, territorio e patrimonio culturale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni a Pompei e Salerno, la manifestazione approda a Napoli, città simbolo di cultura e innovazione, con un programma che unisce formazione, esperienze e networking.

BITUS si articola in tre macro-aree:

Educational , con conferenze, dibattiti, presentazioni e analisi dedicate a mediazione culturale, design thinking, tecnologie per l'apprendimento e nuove regole di ingaggio tra scuola e patrimonio;

Experience , con laboratori all'aperto e al chiuso, attività sportive, rievocazioni storiche, spettacoli, teatro, masterclass e proposte per famiglie e studenti di tutte le età;

Stand espositivi, per scoprire progetti innovativi e proposte di turismo scolastico ed esperienziale.

Non mancheranno presentazioni di libri, spettacoli teatrali e iniziative che coinvolgeranno studenti e docenti. Tra gli ospiti attesi, il pizzaiolo e imprenditore napoletano Errico Porzio, che interverrà il 1° ottobre in un confronto moderato da Renato Rocco sul tema "La pizza come attrattore turistico".

L'evento mette in contatto tour operator, agenzie viaggi, destinazioni turistiche, musei, parchi archeologici, fondazioni e associazioni culturali con studenti, insegnanti e dirigenti scolastici, offrendo opportunità concrete di collaborazione. Sono oltre 60 i seller presenti, tra pubblico, privato e non profit.

Particolare attenzione sarà rivolta ai temi della sicurezza stradale, con l'incontro "La strada è di tutti, la nostra sicurezza è una Scelta!" del 2 ottobre, e della lotta alla violenza di genere, con una sessione dedicata il 3 ottobre. Sempre venerdì 3 si svolgerà il BITUS Workshop B2B, che consentirà a scuole e operatori culturali di costruire progetti condivisi.

Grande attesa anche per il Festival Cine & Foto BITUS 2025, concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie, dedicato a cortometraggi, docufilm e fotografie sui viaggi d'istruzione.

Il taglio del nastro è previsto mercoledì 1° ottobre alla Sala Averroè della Città della Scienza, con la partecipazione dell'assessore regionale al Turismo Felice Casucci, della direttrice generale di CoopCulture Letizia Casuccio e dell'ideatore della rassegna Domenico Maria Corrado.

BITUS promuove un'idea di turismo scolastico educativo, responsabile e sostenibile, capace di integrare esperienze naturalistiche, artistiche e culturali nei programmi didattici e di formare una nuova cultura della mobilità consapevole.