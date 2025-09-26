Lauro & Company, porte di qualità e sicurezza per case e hotel della Costiera Amalfitana

Inserito da (Admin), venerdì 26 settembre 2025 08:36:03

Una porta non è soltanto un elemento funzionale, ma un vero complemento d’arredo che dona carattere e stile a ogni spazio. Da oltre vent’anni Lauro & Company, con sedi ad Amalfi e Ravello, si è affermata come punto di riferimento per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità, rivolte sia ai clienti privati che alle strutture ricettive della Costiera Amalfitana.

L’azienda propone un’ampia gamma di prodotti: porte per interni, porte EI insonorizzate per hotel, porte REI in lamiera, vetrate per compartimentazioni e porte blindate, tutte realizzate in collaborazione con marchi leader come Dierre, Ninz e Cipriani.

Numerosi hotel di prestigio del territorio si sono già affidati alla competenza di Lauro & Company per ristrutturare o sostituire le porte di camere, spazi comuni e ambienti di servizio. Allo stesso modo, tanti clienti privati hanno scelto i prodotti dell’azienda per valorizzare i propri ambienti domestici.

A rendere ancora più completa l’offerta è il servizio a 360 gradi, che comprende rilievo misure, trasporto, montaggio e assistenza post-vendita. Con sedi sempre vicine, Lauro & Company garantisce un interlocutore affidabile a pochi passi da casa.

Nata da un’esperienza ultracentenaria, oggi Lauro & Company continua a rappresentare per la Costiera sinonimo di serietà, qualità e professionalità.

Per informazioni:

📞 089 871343 – 089 858182

📧 info@lauroecompany.it

🌐 www.lauroecompany.it