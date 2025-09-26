Lauro & Company, porte di qualità e sicurezza per case e hotel della Costiera Amalfitana

Tu sei qui: Economia e TurismoLauro & Company, porte di qualità e sicurezza per case e hotel della Costiera Amalfitana
Inserito da (Admin), venerdì 26 settembre 2025 08:36:03
Una porta non è soltanto un elemento funzionale, ma un vero complemento d’arredo che dona carattere e stile a ogni spazio. Da oltre vent’anni Lauro & Company, con sedi ad Amalfi e Ravello, si è affermata come punto di riferimento per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità, rivolte sia ai clienti privati che alle strutture ricettive della Costiera Amalfitana.
L’azienda propone un’ampia gamma di prodotti: porte per interni, porte EI insonorizzate per hotel, porte REI in lamiera, vetrate per compartimentazioni e porte blindate, tutte realizzate in collaborazione con marchi leader come Dierre, Ninz e Cipriani.
Numerosi hotel di prestigio del territorio si sono già affidati alla competenza di Lauro & Company per ristrutturare o sostituire le porte di camere, spazi comuni e ambienti di servizio. Allo stesso modo, tanti clienti privati hanno scelto i prodotti dell’azienda per valorizzare i propri ambienti domestici.
A rendere ancora più completa l’offerta è il servizio a 360 gradi, che comprende rilievo misure, trasporto, montaggio e assistenza post-vendita. Con sedi sempre vicine, Lauro & Company garantisce un interlocutore affidabile a pochi passi da casa.
Nata da un’esperienza ultracentenaria, oggi Lauro & Company continua a rappresentare per la Costiera sinonimo di serietà, qualità e professionalità.
Per informazioni:
📞 089 871343 – 089 858182
📧 info@lauroecompany.it
🌐 www.lauroecompany.it
Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.
Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.
Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
|
Per dispositivi
Apple
|
Per dispositivi
Android
rank: 10601101