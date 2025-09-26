Lauro & Company, porte di qualità e sicurezza per case e hotel della Costiera Amalfitana

Ultimo aggiornamento 17 minuti fa S. Damiano Martire

Date rapide

Oggi: 26 settembre

Ieri: 25 settembre

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Hotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: Economia e TurismoLauro & Company, porte di qualità e sicurezza per case e hotel della Costiera Amalfitana

Ag4in

Casa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Provoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Frai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolorePietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaPalazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il porto

Economia e Turismo

Con punti vendita ad Amalfi a Ravello, soluzioni su misura per privati e strutture ricettive

Lauro & Company, porte di qualità e sicurezza per case e hotel della Costiera Amalfitana

Con oltre vent’anni di esperienza e la collaborazione con marchi leader come Dierre, Ninz e Cipriani, l’azienda è un punto di riferimento per eleganza, funzionalità e assistenza completa

Inserito da (Admin), venerdì 26 settembre 2025 08:36:03

Una porta non è soltanto un elemento funzionale, ma un vero complemento d’arredo che dona carattere e stile a ogni spazio. Da oltre vent’anni Lauro & Company, con sedi ad Amalfi e Ravello, si è affermata come punto di riferimento per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità, rivolte sia ai clienti privati che alle strutture ricettive della Costiera Amalfitana.

L’azienda propone un’ampia gamma di prodotti: porte per interni, porte EI insonorizzate per hotel, porte REI in lamiera, vetrate per compartimentazioni e porte blindate, tutte realizzate in collaborazione con marchi leader come Dierre, Ninz e Cipriani.

Numerosi hotel di prestigio del territorio si sono già affidati alla competenza di Lauro & Company per ristrutturare o sostituire le porte di camere, spazi comuni e ambienti di servizio. Allo stesso modo, tanti clienti privati hanno scelto i prodotti dell’azienda per valorizzare i propri ambienti domestici.

A rendere ancora più completa l’offerta è il servizio a 360 gradi, che comprende rilievo misure, trasporto, montaggio e assistenza post-vendita. Con sedi sempre vicine, Lauro & Company garantisce un interlocutore affidabile a pochi passi da casa.

Nata da un’esperienza ultracentenaria, oggi Lauro & Company continua a rappresentare per la Costiera sinonimo di serietà, qualità e professionalità.

Per informazioni:
📞 089 871343 – 089 858182
📧 info@lauroecompany.it
🌐 www.lauroecompany.it

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10601101