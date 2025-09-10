Minori, Angela Nolli si laurea con il massimo dei voti in Economia e Management

Inserito da (Admin), mercoledì 10 settembre 2025 20:34:19

Giornata indimenticabile per Angela Nolli, che oggi ha conseguito la laurea triennale in Economia e Management presso il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems dell'Università degli Studi di Salerno, con 110 e lode.

La sua tesi, dal titolo "Imprenditorialità umana nel settore turistico: uno studio esplorativo sul territorio della penisola amalfitana", si inserisce nell'ambito del Business Planning ed è stata seguita dal relatore prof. Massimiliano Vesci. Un lavoro di ricerca che ha analizzato il settore turistico italiano e, in particolare, la realtà della Costiera Amalfitana, proponendo una visione innovativa e sostenibile del turismo, capace di coniugare sviluppo economico e responsabilità sociale.

Al suo fianco, in questo importante traguardo, non sono mancati gli affetti più cari: la mamma Gabriela Falcone e il papà Vittorio Nolli, le sorelle, Serena e VIttoria, il fidanzato Francesco Fioretti e gli amici di sempre, che hanno condiviso con lei la gioia di questo risultato.

Un successo che rappresenta non solo la conclusione di un percorso universitario, ma anche l'inizio di nuove sfide professionali e personali per una giovane che ha saputo distinguersi per impegno e determinazione.

La redazione de Il Vescovado rivolge ad Angela i più sinceri auguri per un futuro ancora più ricco di soddisfazioni personali e professionali.