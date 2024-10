L’immagine di Atrani scelta per celebrare mezzo secolo di Coca-Cola in Campania

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 10 ottobre 2024 12:06:07

Per celebrare i 50 anni di attività della fabbrica Coca-Cola HBC Italia di Marcianise, in provincia di Caserta, l'azienda ha scelto l'immagine iconica di Atrani, simbolo del legame speciale tra Coca-Cola e la Campania. Dal 1973, lo stabilimento di Marcianise non è solo il cuore pulsante della produzione di Coca-Cola nella regione, ma anche un punto di riferimento per la comunità locale e per l'economia regionale. Secondo un recente studio condotto dalla SDA Bocconi, Coca-Cola contribuisce direttamente e indirettamente alla creazione di oltre 1.600 posti di lavoro in Campania, generando un indotto economico superiore a 40 milioni di euro all'anno, pari allo 0,03% del PIL regionale.

Lo stabilimento di Marcianise certifica il rapporto speciale che esiste tra la Campania e Coca-Cola. Pochi lo sanno, ma fu proprio a Napoli che, nel 1955, nacque la prima Fanta Aranciata, prodotta con succo d'arance ancora oggi al 100% italiane. Dalla città partenopea, Fanta partì alla conquista del mondo, diventando in pochi anni il secondo marchio più bevuto globalmente, subito dopo Coca-Cola.

Inoltre, Coca-Cola ha sviluppato un programma ambizioso, il NetZeroby40, con l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO₂ negli Scope 1, 2 e 3 entro il 2040. Già nel 2016, lo stabilimento di Marcianise ha introdotto un impianto di trigenerazione per l'energia sostenibile e nel 2021 è stato il primo a utilizzare in Italia la tecnologia KeelClip™ per eliminare l'uso di plastica negli imballaggi multipli di lattine.

La sostenibilità non si ferma all'ambiente: l'azienda si impegna attivamente anche nel sostegno della comunità campana. Attraverso collaborazioni con realtà locali come lo Star Judo Club e la Casa delle Culture e dell'Accoglienza LGBT+ di Napoli, Coca-Cola promuove i valori di inclusione e solidarietà. Grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Coca-Cola HBC Italia ha distribuito oltre 14 milioni di pasti negli ultimi sette anni a persone in difficoltà economiche e sociali. Il programma #YouthEmpowered, inoltre, ha supportato oltre 250.000 giovani nel passaggio tra scuola e mondo del lavoro, offrendo mentorship e formazione.

Coca-Cola HBC Italia, con oltre il 40% di donne in posizioni manageriali, si impegna anche per il benessere dei suoi dipendenti, favorendo un equilibrio tra vita privata e lavoro grazie all'introduzione del remote working e della monotimbratura. In questo, l'azienda dimostra che un business può essere sostenibile non solo per l'ambiente, ma anche per le persone e la comunità, mantenendo intatto il suo impegno nei confronti del territorio.

L'immagine di Atrani diventa così un omaggio visivo a questo rapporto speciale con la Campania.