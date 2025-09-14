A Teggiano il babà più grande del mondo: 540 chili per un’altezza di 1 metro e 80 /foto

Inserito da (Admin), domenica 14 settembre 2025 09:08:30

Un’impresa da Guinness che profuma di tradizione e orgoglio campano. A Teggiano, nel cuore del Vallo di Diano, il maestro pasticcere Domenico Manfredi ha scritto una pagina di storia dell’arte dolciaria realizzando il babà più grande del mondo: 540 chilogrammi di soffice lievitato, alto ben 1 metro e 60 centimetri.

L’enorme creazione, entrata ufficialmente nel Guinness World Record, è stata svelata in piazza alla presenza di centinaia di curiosi e appassionati. Per l’occasione, una squadra di collaboratori ha lavorato per giorni, curando ogni fase della preparazione, dalla lievitazione alla cottura, fino alla spettacolare presentazione finale.

All’evento hanno preso parte autorità locali e rappresentanti del mondo dell’enogastronomia. Tra loro, anche l’avvocato Corrado Matera, Consigliere regionale della Campania ed ex assessore al Turismo, che ha sottolineato come iniziative di questo genere contribuiscano a valorizzare i territori e le loro eccellenze artigianali.

Dopo la misurazione ufficiale, il babà è stato porzionato e distribuito ai presenti, trasformando il record in una grande festa condivisa.

Ecco i numeri del babà più grande al mondo: