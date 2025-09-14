Ultimo aggiornamento 31 minuti fa Esaltazione della S. Croce

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Curiosità

Record mondiale di dolcezza

A Teggiano il babà più grande del mondo: 540 chili per un’altezza di 1 metro e 80 /foto

Il maestro pasticcere Domenico Manfredi ha conquistato il Guinness World Record realizzando un babà da 540 kg, presentato in piazza tra applausi e degustazioni. All’evento anche l’avvocato Corrado Matera, Consigliere regionale della Campania ed ex assessore al Turismo

Inserito da (Admin), domenica 14 settembre 2025 09:08:30

Un’impresa da Guinness che profuma di tradizione e orgoglio campano. A Teggiano, nel cuore del Vallo di Diano, il maestro pasticcere Domenico Manfredi ha scritto una pagina di storia dell’arte dolciaria realizzando il babà più grande del mondo: 540 chilogrammi di soffice lievitato, alto ben 1 metro e 60 centimetri.

L’enorme creazione, entrata ufficialmente nel Guinness World Record, è stata svelata in piazza alla presenza di centinaia di curiosi e appassionati. Per l’occasione, una squadra di collaboratori ha lavorato per giorni, curando ogni fase della preparazione, dalla lievitazione alla cottura, fino alla spettacolare presentazione finale.

All’evento hanno preso parte autorità locali e rappresentanti del mondo dell’enogastronomia. Tra loro, anche l’avvocato Corrado Matera, Consigliere regionale della Campania ed ex assessore al Turismo, che ha sottolineato come iniziative di questo genere contribuiscano a valorizzare i territori e le loro eccellenze artigianali.

Dopo la misurazione ufficiale, il babà è stato porzionato e distribuito ai presenti, trasformando il record in una grande festa condivisa.

Ecco i numeri del babà più grande al mondo:

  • Altezza del babà: 180 centimetri circa

  • Diametro: 80-82 cm

  • Peso a crudo (prima della bagna): 170 kg

  • Peso finale dopo la bagna al rum: 520 kg

  • Bagna al rum: circa 350 litri

  • Ingredienti principali:
    • Farina: 80 kg
    • Burro: 32 kg
    • Lievito: 2,5 kg
    • Uova: oltre 1.200

  • Stampante/stampo utilizzato: Babà realizzato in un unico stampo, senza assemblaggi di più pezzi.

  • Certificazione: presenza di notaio per verificare che tutto rispetti i criteri richiesti dal Guinness World Records.

Galleria Fotografica

