Dal Canada Nancy adotta un cagnolino grazie all'ENPA Costa d'Amalfi

Una storia a lieto fine. È quella che vi raccontiamo oggi. Nancy, vacanziera del Canada, ha adottato un cucciolo in Costa d'Amalfi.

Pinot, così è stato battezzato dalla nuova padroncina, è nato da una cucciolata di cani randagi a Tramonti, ma ha trovato l'amore oltre confine.

Dopo aver visto sui social la sua foto, i suoi occhi dolci e il musetto bianco che spicca contro il pelo nero hanno fatto innamorare la turista, che ha chiesto all'ENPA Costa d'Amalfi di poterlo adottare ed è venuta in vacanza qui pur di poterlo portare con sé.

«Questa storia ci emoziona perché ci fa capire quanto il desiderio di volere un compagno per la vita vada oltre ogni vincolo burocratico e impegnativo. Ringraziamo Nancy per questo gesto e per la gratitudine che ha dimostrato nei nostri confronti, ringraziandoci per l'aiuto che diamo a tutti i nostri amici. Buon viaggio Pinot e buona vita», ha detto il presidente Benedetto Amato.