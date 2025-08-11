Violenta lite tra Salerno e Vietri finisce a spari e coltellate: tre feriti

Tu sei qui: CronacaViolenta lite tra Salerno e Vietri finisce a spari e coltellate: tre feriti
Inserito da (Admin), lunedì 11 agosto 2025 16:46:52
Notte di paura tra Salerno e Vietri sul Mare dove, nella notte tra sabato e domenica, una violenta lite scoppiata all'esterno di un noto locale si è trasformata in un vero e proprio far west, con esplosione di colpi d'arma da fuoco e coltellate. Il bilancio è di tre feriti: due salernitani e un ragazzo di Cava de' Tirreni. Nessuno di loro è in pericolo di vita.
Come riporta Il Mattino di oggi, con un articolo a firma di Brigida Vicinanza, secondo una prima ricostruzione la rissa, nata probabilmente per futili motivi, è degenerata nel piazzale antistante la discoteca, dove circa dieci persone si sono affrontate violentemente. Dopo momenti di caos e tensione, sarebbero stati esplosi colpi di pistola, uno dei quali ha ferito di striscio un giovane, seguiti da accoltellamenti.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Squadra Mobile guidata dal vicequestore Elvio Barbati, che hanno raccolto le prime testimonianze e acquisito le immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili.
La direzione della discoteca, in una nota, ha precisato che i fatti sono avvenuti all'esterno e che i soggetti coinvolti non erano clienti del locale, ribadendo l'impegno a garantire sicurezza e contrastare episodi di illegalità.
