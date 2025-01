Ventenne arrestato a Scafati per detenzione di droga ai fini di spaccio

Oggi, 27 gennaio, a Pontecagnano Faiano (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo di 41 anni per gravi reati legati ai maltrattamenti in famiglia e allo spaccio di droga. Già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, l'uomo avrebbe minacciato e malmenato la moglie,...