Trovato in possesso di materiale pedopornografico, ai domiciliari 74enne di Salerno

In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto nella flagranza del reato R.E.B. e denunciato in stato di libertà un 16enne, per il reato di furto aggravato, avvenuto all'interno di un'imbarcazione rimessata nel porto turistico cittadino...