Tragedia a Pontecagnano, 45enne muore in un incidente stradale: si ipotizza un malore alla guida

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 28 giugno 2025 09:42:02

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, in via Mar Ionio, a Pontecagnano Faiano. Una Mercedes Benz GLA, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail sul lato sinistro della carreggiata.

L'impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno che hanno estratto dalle lamiere il corpo dell'uomo alla guida. Purtroppo per lui non c'era più nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La vittima è un uomo di circa 45 anni. Tra le ipotesi al vaglio della Polizia Stradale - prontamente intervenuta sul luogo del sinistro - anche quella di un possibile malore improvviso che avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo.

Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e chiarire le cause del drammatico schianto.