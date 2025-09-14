Tragedia a Capri, 38enne muore precipitando in zona “Punta Cannone”

Inserito da (Admin), domenica 14 settembre 2025 15:13:19

Dramma nel pomeriggio di venerdì a Capri, nella zona di Punta Cannone, dove un uomo di 38 anni, residente sull'isola, ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per ragioni ancora in fase di accertamento.

L'allarme è stato lanciato dalla Polizia Municipale, che ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). Sul posto è giunto rapidamente l'elisoccorso 118 di Napoli: il medico, calato con il verricello sul luogo dell'incidente, non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. L'elicottero ha quindi fatto rientro alla base.

Le squadre del CNSAS hanno poi raggiunto la salma sul fondo del dirupo. Dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria, il corpo è stato sistemato su una barella e trasferito a valle con tecniche di corda, per essere infine affidato ai servizi funebri. Alle operazioni hanno collaborato anche i vigili del fuoco.

La comunità isolana è sotto shock per l'accaduto, mentre proseguono le indagini per chiarire le dinamiche della tragedia.