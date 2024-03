Terrore a Mosca, uomini armati irrompono al Crocus City Hall: 40 morti e 100 feriti

Inserito da (Admin), venerdì 22 marzo 2024 21:48:21

Mosca è stata scossa questa sera da un tragico episodio di terrorismo: un attacco armato nella popolare sala concerti Crocus City Hall ha lasciato dietro di sé una scia di morte e distruzione. Secondo le fonti di sicurezza interne, almeno 40 persone hanno perso la vita e altre 100 sono rimaste ferite nel caos che si è scatenato.

Gli assalitori, in tenuta mimetica e con armi automatiche, hanno fatto irruzione nell'edificio durante un concerto della rock band Piknik, sparando indiscriminatamente sulle persone inermi e lanciando granate, trasformando in breve l'intera struttura in un inferno. Un numero ancora non definito di persone è stato salvato, alcune fuggendo sul tetto dell'edificio, che in seguito è parzialmente crollato a causa delle fiamme.

Le autorità russe hanno immediatamente avviato un'indagine per terrorismo, mentre il Ministero degli Esteri russo ha richiesto una condanna internazionale dell'attacco. L'ambasciata italiana ha già iniziato a verificare l'eventuale presenza di cittadini italiani tra le vittime, al momento sembrerebbe che non ve ne siano.

Immagini e video circolanti sui social media mostrano momenti di terrore estremo, con persone in fuga dall'edificio e corpi senza vita stesi sul pavimento. Quattro degli assalitori sono presumibilmente riusciti a fuggire dopo la strage.

La comunità internazionale ha reagito con shock e sgomento. La Casa Bianca ha espresso solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, mentre il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale USA, John Kirby, ha sottolineato l'assenza di prove di un coinvolgimento ucraino nell'attacco. Allo stesso tempo, la presidenza ucraina ha negato qualsiasi coinvolgimento, così come hanno fatto le unità paramilitari russe inquadrate nelle forze di Kiev.

Dmitry Medvedev, ex presidente e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha lanciato un avvertimento duro: qualora fosse provato un coinvolgimento dei terroristi collegati al regime di Kiev, ha promesso una risposta senza pietà.

L'Onu, attraverso un portavoce, ha espresso cordoglio per le vittime, mentre il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha condannato ogni forma di terrorismo.

Questo attacco arriva in un momento già teso, a pochi giorni che l'ambasciata americana a Mosca aveva avvertito di possibili attacchi terroristici, seguiti dalla notizia che il Fsb aveva sventato un attentato in una sinagoga di Mosca, pianificato da una cellula del Wilayat Khorasan, ramo afghano dell'ISIS.

Mentre la situazione continua a evolversi, il mondo osserva con ansia le conseguenze di questa tragedia e le sue ripercussioni sulla sicurezza internazionale.

Fonte e foto: ANSA