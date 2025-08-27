Terribile incidente sull'A30: morto il 38enne napoletano rimasto gravemente ferito nello scontro tra auto e camion

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), mercoledì 27 agosto 2025 13:10:06

È deceduto Gennaro Cozzolino, il 38enne di Napoli rimasto coinvolto nel tragico incidente avvenuto lo scorso 22 agosto sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, nei pressi dello svincolo Nocera-Pagani.

Come riporta Il Mattino, l'uomo era alla guida di una Fiat Punto che è finita sotto un mezzo pesante in transito, per cause ancora in fase di accertamento.

L'impatto è stato devastante: l'auto è stata completamente schiacciata e ridotta a un ammasso di lamiere. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno sono intervenuti tempestivamente, ma hanno dovuto lavorare a lungo per liberare il conducente dall'abitacolo distrutto. Sul posto anche i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito d'urgenza all'ospedale di Nocera Inferiore in codice rosso.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. I suoi organi salveranno altre vite.

