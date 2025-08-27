Terribile incidente sull'A30: morto il 38enne napoletano rimasto gravemente ferito nello scontro tra auto e camion

Tu sei qui: CronacaTerribile incidente sull'A30: morto il 38enne napoletano rimasto gravemente ferito nello scontro tra auto e camion
Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), mercoledì 27 agosto 2025 13:10:06
È deceduto Gennaro Cozzolino, il 38enne di Napoli rimasto coinvolto nel tragico incidente avvenuto lo scorso 22 agosto sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, nei pressi dello svincolo Nocera-Pagani.
Come riporta Il Mattino, l'uomo era alla guida di una Fiat Punto che è finita sotto un mezzo pesante in transito, per cause ancora in fase di accertamento.
L'impatto è stato devastante: l'auto è stata completamente schiacciata e ridotta a un ammasso di lamiere. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno sono intervenuti tempestivamente, ma hanno dovuto lavorare a lungo per liberare il conducente dall'abitacolo distrutto. Sul posto anche i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito d'urgenza all'ospedale di Nocera Inferiore in codice rosso.
Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. I suoi organi salveranno altre vite.
Leggi anche:
Gravissimo incidente sull'A30 all'altezza dello svincolo Nocera-Pagani, 38enne in fin di vita
Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.
Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.
Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
|
Per dispositivi
Apple
|
Per dispositivi
Android
rank: 10492102
Doveva trovarsi in casa agli arresti domiciliari, invece è stata sorpresa in fila presso la sede INPS di Caserta. Protagonista della vicenda una 40enne del posto, sottoposta alla citata misura cautelare per reati in materia di stupefacenti. A riconoscerla è stato un appuntato dei Carabinieri del Radiomobile...
Tragedia all'alba a Seiano, frazione di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, dove un uomo, un 61enne, è stato ritrovato senza vita. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato dal ponte ferroviario della Circumvesuviana, nei pressi del pilone lato Vico. Si sarebbe tolto la vita, ma saranno...
Le segreterie provinciali di FILT-CGIL e FIT-CISL hanno inviato una nota ufficiale al Prefetto di Salerno, alla Provincia e all'ANAS Campania per denunciare le gravi condizioni della Strada Statale 163 Amalfitana e Sorrentina, dove diversi specchi convessi risultano danneggiati o mancanti, compromettendo...
I carabinieri della compagnia di Sorrento, insieme alla stazione di Capri, hanno rafforzato i controlli lungo il litorale per garantire la sicurezza dei naviganti e il rispetto delle norme marittime. L'operazione, coordinata dal capitano Mario Gioia, ha interessato le acque attorno all'isola di Capri,...
La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel centro di Salerno per contrastare il fenomeno dei furti seriali. Nell'ambito di questa attività, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria due donne e un uomo di nazionalità georgiana, ritenuti responsabili di una serie...