Spari durante lite condominiale, uomo fermato per tentato omicidio a Nocera Inferiore

Un brutto incidente lungo la SP2, all'altezza di Pucara, ha coinvolto una Jeep e uno scooter. Ad avere la peggio, dopo lo scontro frontale, è stato il ragazzo che saliva in direzione Tramonti a bordo del suo motorino. Un Carabiniere, non in servizio, si trovava sul luogo per caso e si è subito fermato...