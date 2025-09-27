Scoperta la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Europa: bunker sotterraneo sequestrato in Lazio

Ultimo aggiornamento 2 ore fa S. Vincenzo de' Paoli

Date rapide

Oggi: 27 settembre

Ieri: 26 settembre

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Hotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: CronacaScoperta la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Europa: bunker sotterraneo sequestrato in Lazio

Ag4in

Casa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Provoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Frai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolorePietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaPalazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il porto

Cronaca

Smantellata dalla Guardia di Finanza una maxi fabbrica sotterranea nel Frusinate, nascosta da un sofisticato congegno idraulico

Scoperta la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Europa: bunker sotterraneo sequestrato in Lazio

Un bunker sotterraneo di oltre 3.200 mq, nascosto sotto un anonimo capannone nel Frusinate, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza. Sequestrate 150 tonnellate di sigarette e beni per oltre 53 milioni di euro.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 27 settembre 2025 14:31:12

Edil Bove Marrazzo, lavori pubblici, edilizia privata, interventi tecnici, Ristrutturazioni, Consolidamenti, Costiera Amalfitana, Tramonti

Un impianto clandestino, capace di produrre oltre 7 milioni di sigarette al giorno — circa 2,7 miliardi l'anno — è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Ancona in provincia di Frosinone, a pochi chilometri da Cassino. Una fabbrica sotterranea di oltre 3.200 metri quadri, celata da un sofisticato congegno idraulico che sollevava parte del pavimento di un magazzino, rivelando un accesso segreto a quello che era a tutti gli effetti un bunker industriale.

Dall'esterno e all'interno, il capannone appariva del tutto anonimo. Ma durante la perquisizione i finanzieri hanno individuato un telecomando che, con una combinazione precisa di tasti, azionava il sollevamento meccanico di una struttura in alluminio adibita ad ufficio. Da lì, un montacarichi conduceva agli ambienti sotterranei: corridoi ordinati, gallerie collegate, impianti di illuminazione e sofisticati sistemi di aerazione che impedivano la dispersione degli odori.

Califano Tailored Engineering - Rilievi tecnici, Rilievi architettonici di precisione, Cad, Rilievi Topografici, Foto aeree, Ortofoto, Nuovole di punti, Rilievi Tridimensionali

All'interno, una vera e propria manifattura illecita di tabacchi: tre linee di lavorazione del tabacco e confezionamento, macchinari altamente tecnologici (essiccatori, confezionatrici, etichettatrici, sigillatrici), e oltre 150 tonnellate di sigarette di contrabbando già pronte per la distribuzione, riconducibili a noti marchi internazionali come Marlboro, Camel, Winston, Benson & Hedges, Mayfair, Jps, L&B. Sono stati rinvenuti anche enormi quantitativi di precursori: 12 milioni di cartoncini contraffatti, 15 milioni di filtri, 20 milioni di fogli laminati falsi, bobine, colla e altro materiale da packaging.

La fabbrica era in grado di produrre 5mila sigarette al minuto. Al suo interno, i finanzieri hanno trovato persino alloggi di fortuna per gli operai: 18 posti letto, bagni, docce e una sala da pranzo, oltre a un'officina per la manutenzione dei macchinari.

Il valore complessivo dell'impianto è stimato in oltre 1,75 milioni di euro. L'operazione ha portato al sequestro di beni per circa 53 milioni di euro, tra cui macchinari, due autovetture, quattro autoarticolati e l'immobile commerciale del valore di 3,6 milioni di euro. Solo le sigarette e i materiali sequestrati avrebbero fruttato sul mercato nero circa 47,4 milioni di euro.

Gli inquirenti hanno accertato un'evasione fiscale di circa 600 milioni di euro, tra Iva, dazi e accise. I proventi illeciti, secondo le perizie sui macchinari, ammonterebbero a circa 130 milioni di euro.

L'operazione, definita il più ingente sequestro di tabacchi lavorati esteri mai realizzato in Italia e in Europa, si è conclusa con un arresto e numerose denunce per contrabbando aggravato nei confronti dei soggetti coinvolti.

Maurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'Amalfi

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10023102