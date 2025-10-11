Ultimo aggiornamento 13 minuti fa S. Germano vescovo

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Cronaca

Intervento congiunto di Carabinieri e Polizia nel cuore della città

Salerno, rapinano un'attività commerciale di fronte alla caserma dei Carabinieri: arrestati due uomini

Momenti di paura nella notte a Salerno, dove due individui con il volto coperto hanno fatto irruzione in un esercizio commerciale di fronte al Comando Provinciale dei Carabinieri, minacciando un dipendente con una pistola poi risultata a salve. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di bloccarli e arrestarli in flagranza.

sabato 11 ottobre 2025 14:41:20

Una rapina a mano armata si è consumata nella notte proprio di fronte al Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno.
I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, in collaborazione con personale della Questura, sono intervenuti nel corso del colpo, riuscendo ad arrestare C.D. e B.P., entrambi indagati a vario titolo per rapina, sequestro di persona, porto abusivo di pistola, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due uomini - con il volto travisato - si sarebbero introdotti all'interno di un'attività commerciale, abbassando immediatamente la serranda per impedire l'accesso dall'esterno.
Minacciando il dipendente con una pistola, poi risultata una replica a salve priva del tappo rosso, i malviventi si sono fatti consegnare l'incasso della giornata, pari a circa 1.200 euro.

L'intervento dei Carabinieri è stato immediato: i militari, giunti sul posto insieme agli agenti della Polizia di Stato, sono riusciti a bloccare i due rapinatori e a mettere in sicurezza il dipendente, ancora sotto shock ma illeso.

La pistola e il denaro sono stati recuperati e posti sotto sequestro, mentre i due arrestati sono stati condotti in caserma per gli accertamenti di rito, in attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

