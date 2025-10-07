Operaio ferito durante lavori boschivi a Montella: intervento congiunto di 118, CNSAS ed elisoccorso

Ultimo aggiornamento 23 minuti fa Beata Vergine Maria del rosario

Date rapide

Oggi: 7 ottobre

Ieri: 6 ottobre

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Hotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: CronacaOperaio ferito durante lavori boschivi a Montella: intervento congiunto di 118, CNSAS ed elisoccorso

Ag4in

Casa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Provoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Frai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolorePietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaPalazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il porto

Cronaca

Soccorso complesso in zona impervia al confine tra Montella e Acerno

Operaio ferito durante lavori boschivi a Montella: intervento congiunto di 118, CNSAS ed elisoccorso

Un operaio boschivo originario di Acerno è rimasto ferito durante un intervento di potatura. Sul posto 118, CNSAS, elisoccorso, Carabinieri e Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e recupero.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 7 ottobre 2025 18:34:02

Edil Bove Marrazzo, lavori pubblici, edilizia privata, interventi tecnici, Ristrutturazioni, Consolidamenti, Costiera Amalfitana, Tramonti

MONTELLA (AV) - Questa mattina la Centrale Operativa del 118 ha allertato i soccorsi per un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio boschivo impegnato in attività di potatura nel territorio comunale di Montella, in una zona al confine con Acerno.

L'uomo, originario di Acerno, è stato colpito da un grosso ramo mentre lavorava, riportando traumi di varia entità. L'area, particolarmente impervia e difficile da raggiungere a causa della conformazione del terreno e dei resti dei lavori di potatura, ha reso complesse le operazioni di intervento.

Califano Tailored Engineering - Rilievi tecnici, Rilievi architettonici di precisione, Cad, Rilievi Topografici, Foto aeree, Ortofoto, Nuovole di punti, Rilievi Tridimensionali

Sul posto è giunta l'equipe dell'ambulanza del 118 di Montella, che ha prestato le prime cure al ferito e richiesto il supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dell'Elisoccorso 118.

Una squadra terrestre del CNSAS è intervenuta in coordinamento con l'elisoccorso 118 di Napoli, che ha sbarcato in prossimità del luogo dell'incidente l'equipe sanitaria e l'elisoccorritore del CNSAS. Dopo una nuova valutazione delle condizioni dell'uomo, i soccorritori hanno provveduto alla stabilizzazione e immobilizzazione del ferito, per poi collocarlo in barella e trasferirlo in un punto idoneo al recupero tramite verricello a bordo dell'elicottero.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Montella, i Carabinieri Forestali, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant'Angelo dei Lombardi e i Vigili del Fuoco di Montella, che hanno collaborato nelle operazioni di supporto e sicurezza dell'area.

L'uomo, una volta stabilizzato, è stato trasferito in ospedale per accertamenti e cure.

Maurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'Amalfi

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10191103