Operaio ferito durante lavori boschivi a Montella: intervento congiunto di 118, CNSAS ed elisoccorso

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 7 ottobre 2025 18:34:02

MONTELLA (AV) - Questa mattina la Centrale Operativa del 118 ha allertato i soccorsi per un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio boschivo impegnato in attività di potatura nel territorio comunale di Montella, in una zona al confine con Acerno.

L'uomo, originario di Acerno, è stato colpito da un grosso ramo mentre lavorava, riportando traumi di varia entità. L'area, particolarmente impervia e difficile da raggiungere a causa della conformazione del terreno e dei resti dei lavori di potatura, ha reso complesse le operazioni di intervento.

Sul posto è giunta l'equipe dell'ambulanza del 118 di Montella, che ha prestato le prime cure al ferito e richiesto il supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dell'Elisoccorso 118.

Una squadra terrestre del CNSAS è intervenuta in coordinamento con l'elisoccorso 118 di Napoli, che ha sbarcato in prossimità del luogo dell'incidente l'equipe sanitaria e l'elisoccorritore del CNSAS. Dopo una nuova valutazione delle condizioni dell'uomo, i soccorritori hanno provveduto alla stabilizzazione e immobilizzazione del ferito, per poi collocarlo in barella e trasferirlo in un punto idoneo al recupero tramite verricello a bordo dell'elicottero.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Montella, i Carabinieri Forestali, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant'Angelo dei Lombardi e i Vigili del Fuoco di Montella, che hanno collaborato nelle operazioni di supporto e sicurezza dell'area.

L'uomo, una volta stabilizzato, è stato trasferito in ospedale per accertamenti e cure.