Muore schiacciato da un blocco di cemento a Scafati, sotto sequestro cantiere in abitazione privata

giovedì 8 agosto 2024

Questa mattina, intorno alle 10, un uomo di 68 anni è deceduto mentre svolgeva delle mansioni in un'abitazione in via Velleca a Scafati.

L'operaio, originario di Santa Maria la Carità, è morto schiacciato da un blocco di cemento, mentre stava realizzando un muro di contenimento. Lo rivela Il Mattino.

Nonostante l'intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente e accertarsi che i lavori fossero stati autorizzati.

La salma dello sfortunato muratore si trova presso l'ospedale di Nocera Inferiore per gli accertamenti del caso, l'area dell'incidente sul lavoro è stata posto sotto sequestro.

Questo tragico evento ha suscitato la reazione del coordinamento cittadino di Noi Moderati Scafati, che ha richiesto un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali per affrontare il problema delle morti bianche sul lavoro e ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima.

«Ancora un incidente sul lavoro. L'ennesimo. L'ennesima morte bianca che non avrà mai una risposta ma ora è il caso di cambiare passo, intervenire senza perdere altro tempo. Lo abbiamo già detto ma occorre ripeterlo: non si può attendere oltre. Chiederemo un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali per valutare quali azioni mettere in campo per fronteggiare l'emergenza morti bianche. Non si può morire sul posto di lavoro. È inaccettabile. Alla famiglia della vittima la vicinanza di Noi Moderati», hanno dichiarato Amedeo Auriemma e Antonio Sorrentino.