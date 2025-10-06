Maxi frode da 43 milioni di euro sull'importazione di auto: smantellata rete italo-tedesca

Ultimo aggiornamento 45 minuti fa S. Maria Francesca

Date rapide

Oggi: 6 ottobre

Ieri: 5 ottobre

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Hotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: CronacaMaxi frode da 43 milioni di euro sull'importazione di auto: smantellata rete italo-tedesca

Ag4in

Casa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Provoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Frai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolorePietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaPalazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il porto

Cronaca

Operazione della Procura Europea e Guardia di Finanza

Maxi frode da 43 milioni di euro sull'importazione di auto: smantellata rete italo-tedesca

Sotto il coordinamento dell'EPPO di Bologna, la Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato società, immobili, terreni, auto di lusso e conti bancari. Il profitto illecito stimato è di 43 milioni di euro.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 6 ottobre 2025 14:40:17

Edil Bove Marrazzo, lavori pubblici, edilizia privata, interventi tecnici, Ristrutturazioni, Consolidamenti, Costiera Amalfitana, Tramonti

Una maxi frode sull'importazione e vendita di auto di lusso è stata scoperta e smantellata grazie a un'operazione congiunta della Procura Europea (EPPO) di Bologna e della Guardia di Finanza di Prato. L'associazione criminale, con base in Italia e ramificazioni in Germania, è accusata di aver messo in piedi un sistema illecito che ha generato profitti per circa 43 milioni di euro.

I provvedimenti, emessi dai Tribunali di Ferrara e Trani, hanno disposto l'applicazione di misure cautelari reali che hanno colpito 8 società, 7 appezzamenti di terreno, 3 immobili residenziali, 1 concessionario auto, 41 autovetture di lusso (tra cui Ferrari, Lamborghini e Porsche) per un valore stimato di 3,5 milioni di euro, oltre 50 conti correnti bancari con disponibilità liquide per oltre 1,2 milioni di euro.

Califano Tailored Engineering - Rilievi tecnici, Rilievi architettonici di precisione, Cad, Rilievi Topografici, Foto aeree, Ortofoto, Nuovole di punti, Rilievi Tridimensionali

Contestualmente, le Fiamme Gialle hanno eseguito perquisizioni in oltre 15 siti tra residenze, sedi di imprese e altre unità locali riconducibili agli indagati, distribuiti principalmente tra Emilia Romagna e Puglia.

Secondo quanto ricostruito, la rete criminale era specializzata nell'importazione di vetture tedesche di alta gamma, gestendo vendite e passaggi di proprietà attraverso società di comodo e pratiche elusive, con l'obiettivo di evadere l'imposizione fiscale e accumulare profitti illeciti.

Il sequestro disposto dalla magistratura rappresenta un duro colpo all'organizzazione, che ora dovrà rispondere dei reati contestati.

L'operazione conferma l'impegno della Guardia di Finanza e della Procura Europea nel contrastare le frode transnazionali, fenomeno che coinvolge reti complesse capaci di generare danni ingenti alle casse dello Stato e di alimentare circuiti illeciti di ricchezza.

Maurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'Amalfi

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10291109