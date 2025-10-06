Maxi frode da 43 milioni di euro sull'importazione di auto: smantellata rete italo-tedesca

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 6 ottobre 2025 14:40:17

Una maxi frode sull'importazione e vendita di auto di lusso è stata scoperta e smantellata grazie a un'operazione congiunta della Procura Europea (EPPO) di Bologna e della Guardia di Finanza di Prato. L'associazione criminale, con base in Italia e ramificazioni in Germania, è accusata di aver messo in piedi un sistema illecito che ha generato profitti per circa 43 milioni di euro.

I provvedimenti, emessi dai Tribunali di Ferrara e Trani, hanno disposto l'applicazione di misure cautelari reali che hanno colpito 8 società, 7 appezzamenti di terreno, 3 immobili residenziali, 1 concessionario auto, 41 autovetture di lusso (tra cui Ferrari, Lamborghini e Porsche) per un valore stimato di 3,5 milioni di euro, oltre 50 conti correnti bancari con disponibilità liquide per oltre 1,2 milioni di euro.

Contestualmente, le Fiamme Gialle hanno eseguito perquisizioni in oltre 15 siti tra residenze, sedi di imprese e altre unità locali riconducibili agli indagati, distribuiti principalmente tra Emilia Romagna e Puglia.

Secondo quanto ricostruito, la rete criminale era specializzata nell'importazione di vetture tedesche di alta gamma, gestendo vendite e passaggi di proprietà attraverso società di comodo e pratiche elusive, con l'obiettivo di evadere l'imposizione fiscale e accumulare profitti illeciti.

Il sequestro disposto dalla magistratura rappresenta un duro colpo all'organizzazione, che ora dovrà rispondere dei reati contestati.

L'operazione conferma l'impegno della Guardia di Finanza e della Procura Europea nel contrastare le frode transnazionali, fenomeno che coinvolge reti complesse capaci di generare danni ingenti alle casse dello Stato e di alimentare circuiti illeciti di ricchezza.