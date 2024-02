Maiori, incidente tra moto a Salicerchie: due centauri in ospedale

Inserito da (Admin), domenica 18 febbraio 2024 12:47:29

Un incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla Statale Amalfitana, in località Salicerchie, nel territorio di competenza del Comune di Maiori.

Uno scooter e una motocicletta, entrambi di grossa cilindrata, per motivi ancora da chiarire, sono stati coinvolti nel sinistro.

Sul posto tempestivo l'arrivo dei soccorritori del 118.

I due conducenti viaggiavano entrambi in direzione Maiori, per entrambi è stato necessario il trasporto in ambulanza presso il presidio ospedaliero Costa d'Amalfi di Castiglione.