Maiori, coppia di escursionisti smarrita sul sentiero 307a: salvati dai Vigili del Fuoco

Inserito da (Admin), lunedì 13 ottobre 2025 22:02:19

Una passeggiata tra i sentieri della Costiera Amalfitana si è trasformata in un'esperienza difficile per una coppia di escursionisti, lui di Bolzano, lei di nazionalità canadese, che questa sera si è smarrita lungo il sentiero 307a, in località Vecite di Maiori.

Intorno alle 18.30, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la richiesta di aiuto dai due turisti, che avevano perso il percorso e, con il buio ormai calato, non riuscivano più a orientarsi per rientrare.

Subito è scattato l'intervento dei caschi rossi del distaccamento di Maiori, supportati da una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata nelle operazioni in aree impervie. Grazie al coordinamento della Sala Operativa, che ha localizzato la coppia e guidato le comunicazioni con le squadre sul posto, i soccorritori sono riusciti a raggiungerli dopo circa due ore di cammino.

L'uomo e la donna sono stati accompagnati in sicurezza sulla strada, in buone condizioni di salute, poco prima che le temperature si abbassassero ulteriormente.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 21.30, con un lieto fine che conferma ancora una volta l'efficacia e la prontezza dei Vigili del Fuoco, sempre in prima linea per garantire la sicurezza di chi sceglie di esplorare i sentieri della Costiera Amalfitana.