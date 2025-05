Maiori, atterraggio elicottero: vento e gru ostacolano i soccorritori. Serve un'elisuperficie a Castiglione

Inserito da (Admin), domenica 25 maggio 2025 13:46:35

Poteva finire in tragedia l'emergenza sanitaria avvenuta questa mattina in Costa d’Amalfi. Un uomo di circa 40 anni, residente ad Agerola, è stato colto da un malore che ha richiesto l'intervento urgente dell'eliambulanza.

Trasportato in ambulanza al campo sportivo di Maiori, scortato dalla Polizia Municipale, il paziente ha dovuto attendere preziosi minuti nella speranza che l'elicottero riuscisse ad atterrare, cosa resa impossibile dalle forti raffiche di vento. Da qui il trasferimento verso il porto turistico di Maiori dove lo stesso vento e la presenza di una gru nell'area designata per l’atterraggio hanno reso complesse l'operazione, perdendo ulteriore tempo.

Il pilota, con grande abilità, ha effettuato una manovra impeccabile, portando a termine la missione, ma resta l'amarezza per una situazione che si ripete da anni e che continua a mettere a rischio la vita delle persone.

A distanza di anni dall'apertura del presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello, avvenuto successivamente alla morte di Salvatore Quasimodo nel 1993, nulla è stato fatto per dotarlo di una piattaforma di elisoccorso funzionale e sicura. Una carenza grave, soprattutto per i comuni più lontani come Praiano e Positano, che nei casi di emergenza si ritrovano penalizzati da tempi di intervento lunghi e complicati.

Mentre si riempiono le piazze per festeggiare le vittorie sportive, quando si tratta di scendere in strada per difendere il diritto alla salute si resta in silenzio: chi di competenza intervenga immediatamente!