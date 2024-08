Lotta ai furbetti del contrassegno per disabili: multe e ritiri a Maiori, Minori e Atrani

Inserito da (Admin), martedì 6 agosto 2024 14:10:34

Continua l'intensa attività di controllo sul territorio di competenza del comando intercomunale di Polizia Municipale, che include i comuni di Maiori, Minori e Atrani. L'operazione, guidata dal Comandante Gianluca Ossignuolo, mirata a contrastare l'uso improprio dei contrassegni per disabili, ha già portato a risultati significativi.

Durante i controlli a tappeto effettuati in questo week end, sono stati ispezionati quasi trenta veicoli. Di questi, almeno cinque sono risultati non conformi alle normative vigenti: permessi scaduti o utilizzati in assenza totale del disabile. I trasgressori sono stati sanzionati con una multa di 168 euro e il ritiro immediato del contrassegno.

"L'uso improprio dei contrassegni per disabili è un fenomeno odioso, soprattutto in estate quando la presenza turistica aumenta e i parcheggi diventano ancora più preziosi per chi ne ha realmente bisogno" ha dichiarato il Comandante Ossignuolo.

L'operazione di controllo e tutela del territorio proseguirà per tutto il mese di agosto, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle norme e salvaguardare i diritti delle persone disabili.