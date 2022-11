Incidente sul Viadotto Gatto a Salerno. Neonata trasportata in ospedale /foto

E' Inés Gomila, la turista 36enne di origine argentina, in vacanza con suo marito, Sebastián Queiroz, è deceduta tragicamente stamattina al Fiordo di Furore. Partiti da Córdoba, alloggiavano in un una struttura ricettiva di Positano. Una vacanza da sogno finita in tragedia per la coppia: sorpresi da...