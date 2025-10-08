Incidente a Tordigliano: scooter contro muretto, ferita una ragazza

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), mercoledì 8 ottobre 2025 15:49:18

Paura a Tordigliano, a Vico Equense, dove, intorno alle 13:45, una coppia a bordo di uno scooter Beverly è rimasta coinvolta in un incidente sulla Statale 163 Amalfitana.

Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha perso il controllo lungo una curva è finito contro un muretto.

Il conducente avrebbe riportato solo lievi escoriazioni. Più gravi, invece, le condizioni della ragazza che era con lui: nell'impatto avrebbe riportato ferite al mento, a entrambe le braccia e, in particolare, alla gamba destra, con fratture esposte a tibia e perone.

In attesa dei soccorsi, alcuni cittadini della zona si sono prontamente attivati per regolare il traffico. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un elicottero del 118, che ha provveduto al trasferimento urgente della giovane in ospedale.