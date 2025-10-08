Firenze, la Guardia di Finanza sequestra oltre 19mila accessori contraffatti di una nota casa di moda italiana

Ultimo aggiornamento 25 minuti fa S. Demetrio martire

Date rapide

Oggi: 8 ottobre

Ieri: 7 ottobre

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Hotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: CronacaFirenze, la Guardia di Finanza sequestra oltre 19mila accessori contraffatti di una nota casa di moda italiana

Ag4in

Casa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Provoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Frai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolorePietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaPalazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il porto

Cronaca

Blitz della Guardia di Finanza a Firenze

Firenze, la Guardia di Finanza sequestra oltre 19mila accessori contraffatti di una nota casa di moda italiana

L’operazione del 2° Nucleo Operativo Metropolitano ha portato al sequestro di accessori metallici con logo falsificato. Denunciato un cittadino straniero, in corso indagini sui canali di distribuzione e sui flussi finanziari.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 8 ottobre 2025 09:53:35

Edil Bove Marrazzo, lavori pubblici, edilizia privata, interventi tecnici, Ristrutturazioni, Consolidamenti, Costiera Amalfitana, Tramonti

Nuovo blitz anticontraffazione della Guardia di Finanza di Firenze. Le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, su impulso del Comando Provinciale e in attuazione delle direttive del Comando Regionale Toscana, hanno sequestrato oltre 19.000 accessori metallici riportanti il logo contraffatto di una prestigiosa maison del lusso italiana.

L'operazione rappresenta l'epilogo di un piano d'azione più ampio e strutturato, basato su analisi preventiva del rischio e controlli mirati sul territorio. Le indagini hanno portato all'individuazione di un sito logistico-produttivo riconducibile a un cittadino straniero, dove gli accessori metallici venivano realizzati e stoccati. I pezzi, riproducenti in modo fedele quelli originali utilizzati dal marchio, erano pronti a essere immessi sul mercato.

Califano Tailored Engineering - Rilievi tecnici, Rilievi architettonici di precisione, Cad, Rilievi Topografici, Foto aeree, Ortofoto, Nuovole di punti, Rilievi Tridimensionali

L'intervento tempestivo ha permesso non solo il sequestro dello stock di materiale contraffatto, ma anche delle attrezzature utilizzate per la produzione e il confezionamento. Il responsabile è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di contraffazione e ricettazione (artt. 473 e 648 c.p.). Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i canali di approvvigionamento, la rete di distribuzione e i flussi finanziari, oltre a verificare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

La Guardia di Finanza sottolinea come le attività in materia di anticontraffazione non siano solo finalizzate alla tutela del mercato, ma rappresentino un presidio fondamentale a difesa del sistema economico nazionale e, in particolare, delle eccellenze toscane del settore moda riconosciute a livello internazionale. La contraffazione, infatti, alimenta concorrenza sleale verso le aziende regolari, riduce il gettito fiscale e sostiene reti criminali che spesso si avvalgono di manodopera sfruttata e irregolare, con conseguenze pesanti sul tessuto sociale.

L'operazione, spiegano dal Corpo, conferma il ruolo strategico della Guardia di Finanza come presidio di legalità economica. Attraverso intelligence, analisi di rischio e interventi mirati, il dispositivo di contrasto resta costantemente orientato a proteggere il "made in Italy" e l'economia sana.

Maurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'Amalfi

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10601104