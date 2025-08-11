Ultimo aggiornamento 15 minuti fa S. Chiara d'Assisi

Cronaca

Emergenza incendi in Costiera Amalfitana

Fiamme all’alba a Tramonti, incendio nel vallone tra Ferriera e Paterno Sant’Elia

Denso fumo visibile da più punti del paese. Sul posto squadre di soccorso per arginare il rogo e prevenire la propagazione delle fiamme

lunedì 11 agosto 2025

Un incendio è divampato questa mattina, lunedì 11 agosto, nella frazione di Paterno Sant'Elia di Tramonti, nel vallone compreso tra la località Ferriera e Paterno Sant'Elia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dalle alte temperature, hanno generato una densa colonna di fumo visibile da diversi punti del territorio comunale e dei paesi limitrofi.

Sul posto sono in azione le squadre di soccorso, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di contenimento per evitare che il rogo possa estendersi.

L'intervento si presenta complesso a causa della conformazione impervia dell'area e della fitta vegetazione.

 

Seguiranno aggiornamenti

