Fiamme all’alba a Tramonti, incendio nel vallone tra Ferriera e Paterno Sant’Elia

Tu sei qui: CronacaFiamme all’alba a Tramonti, incendio nel vallone tra Ferriera e Paterno Sant’Elia
Inserito da (Admin), lunedì 11 agosto 2025 07:44:51
Un incendio è divampato questa mattina, lunedì 11 agosto, nella frazione di Paterno Sant'Elia di Tramonti, nel vallone compreso tra la località Ferriera e Paterno Sant'Elia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dalle alte temperature, hanno generato una densa colonna di fumo visibile da diversi punti del territorio comunale e dei paesi limitrofi.
Sul posto sono in azione le squadre di soccorso, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di contenimento per evitare che il rogo possa estendersi.
L'intervento si presenta complesso a causa della conformazione impervia dell'area e della fitta vegetazione.
Seguiranno aggiornamenti
