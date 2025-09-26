“Estate Tranquilla 2025”: i NAS sequestrano 8 quintali di alimenti e 23 attività chiuse tra Salerno, Avellino e Benevento

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 26 settembre 2025 15:32:59

Maxi controlli dei Carabinieri del N.A.S. di Salerno nell'ambito della campagna nazionale "Estate Tranquilla 2025" disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Ispezionati 175 esercizi tra stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-sanitarie e attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle province di Salerno, Avellino e Benevento: 64 le irregolarità riscontrate, con 23 provvedimenti di chiusura immediata e 33 diffide per "non conformità" igienico-sanitarie.

Nel settore ristorazione, produzione e commercio di cibo sono stati sequestrati circa 8 quintali di alimenti non conformi (prodotti non rispondenti alle norme di sicurezza e qualità). Per gravi carenze igienico-sanitarie è stata disposta la chiusura di:

9 ristoranti

3 supermercati

4 panifici

2 depositi alimentari

2 kebab

1 pescheria

1 bar.

Focus anche sullo street food: sospeso "ad horas" un food truck risultato privo degli allacci per l'acqua potabile e dello scarico dei reflui.

È stato inibito l'uso di tre piscine per assenza delle procedure di prevenzione della legionellosi o dei piani HACCP.

Particolare attenzione alle strutture per anziani: controllate 11 realtà (case albergo, comunità tutelari, RSA) con rilievo di carenze organizzative, strutturali o funzionali oggetto di specifiche prescrizioni. In una struttura, il competente Piano di Zona ha disposto la sospensione per sovraffollamento e mancanza di figure professionali previste.

In sinergia con i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è stata sospesa un'attività di ristorazione nel salernitano per la presenza di lavoratori in nero.

L'azione rientra nel progetto di prevenzione e controllo a tutela della salute pubblica e della qualità dell'offerta turistica: verifiche, sanzioni e chiusure mirano a ripristinare condizioni di sicurezza per cittadini e visitatori.