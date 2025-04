Ercolano, sequestrati beni per 877mila euro: azienda accusata di frode fiscale

Inserito da (Admin), domenica 27 aprile 2025 20:11:15

Ercolano — Una vasta operazione contro la frode fiscale ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 877.258 euro nei confronti di una società di Ercolano, operante nel commercio all'ingrosso di articoli in pelle, e del suo rappresentante legale. A eseguire il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea (Sezione Criminalità Economica), sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli.

L'indagine, scaturita da una verifica fiscale condotta dalla Compagnia di Portici, ha portato alla luce un'evasione milionaria: la società è indiziata di aver occultato ricavi per oltre 4,5 milioni di euro e annotato in contabilità circa 2 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti, emesse da 14 società "cartiere" prive di reale operatività e intestate a prestanome, tra cui due soggetti agli arresti domiciliari.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre accertato che la società aveva indebitamente percepito un contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio per oltre 4.000 euro.

Numerose persone sono state deferite alla Procura per reati che vanno dalla dichiarazione fraudolenta all’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il sequestro preventivo, finalizzato anche alla confisca per equivalente, ha riguardato tre veicoli, nove terreni e disponibilità finanziarie.

Si tratta di una misura cautelare adottata nella fase delle indagini preliminari: i soggetti coinvolti sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Foto di repertorio