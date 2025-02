«Educare, non punire»: la dirigente del liceo Tasso di Salerno commenta l'incidente con la pistola giocattolo

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), giovedì 6 febbraio 2025 07:13:39

Ida Lenza, dirigente del liceo "Torquato Tasso" di Salerno, ha rilasciato una dichiarazione all'Ansa riguardo all'incidente avvenuto ieri, 5 febbraio, in cui due studenti sono stati denunciati per aver introdotto e utilizzato una pistola giocattolo all'interno della scuola.

"Il fatto resta grave, ma noi come comunità scolastica dobbiamo educare e non punire", ha affermato Lenza. Durante un litigio tra studenti, uno di loro ha sparato un gommino, causando preoccupazione tra i compagni. Il ragazzo coinvolto ha prontamente informato le autorità scolastiche, che hanno sequestrato l'arma e avvisato la polizia e i genitori.

La dirigente ha sottolineato che l'episodio è avvenuto durante la "Settimana dello Studente", un evento organizzato dal Consiglio di Istituto e vigilato dai docenti. "Questo è un momento di crescita per i ragazzi, caratterizzato da incontri formativi e corsi tematici", ha spiegato Lenza.

Ha inoltre espresso il desiderio che l'accaduto possa servire da lezione per tutti, in particolare per gli studenti coinvolti.

