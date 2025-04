Bollino nero in Costiera Amalfitana, ad Atrani ambulanza fa slalom nel traffico /foto

Inserito da (Admin), venerdì 25 aprile 2025 17:59:09

ATRANI - Una lunga colonna di auto ferme, clacson stanchi, scooter accostati ai muri, turisti spaesati. E nel mezzo, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, bloccata nel traffico e costretta a procedere a passo d’uomo. È questa la scena che si è presentata oggi, 25 aprile, lungo il tratto della Statale 163 ad Atrani, nel primo pomeriggio, a testimonianza di una viabilità ormai al collasso nei giorni di maggior affluenza.

Le immagini parlano chiaro: l’ambulanza è costretta a fare slalom tra i veicoli incolonnati lungo il tratto che da Amalfi sale verso il presidio di Castiglione di Ravello, passando per Atrani. Una situazione non nuova, purtroppo, che mette ancora una volta in discussione l’efficacia del sistema di mobilità in Costiera Amalfitana.

Le cause del traffico paralizzato sono ben note: una strada che non consente margini, una sosta selvaggia che riduce ulteriormente gli spazi di manovra, l’assenza di percorsi alternativi e l’aumento esponenziale dei flussi turistici durante le festività. Ma è la mancanza di una strategia di gestione integrata del traffico a preoccupare maggiormente, soprattutto quando si rischia di ostacolare l’operatività dei mezzi di soccorso.

Il grido d’allarme è lanciato da anni dagli amministratori locali, dagli operatori sanitari, dalle forze dell’ordine. Servono interventi strutturali e coraggiosi: potenziamento del trasporto pubblico, controllo più serrato sulla sosta e promozione di una mobilità alternativa e sostenibile, oltre che di un miglioramento generale dell'infrastruttura "Statale Amalfitana 163".

Nel frattempo, la Costiera Amalfitana continua a pagare il prezzo della sua straordinaria bellezza: un territorio fragile, che nei giorni di festa si trasforma in una camera a pressione da cui è difficile uscire.

Foto di Giovanni Proto per Il Vescovado Notizie