Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi

Cronaca
Blitz dei NAS a Salerno: sequestrate 60 confezioni di smalto semipermanente contenenti composto potenzialmente cancerogeno

Cronaca

Sequestrati smalti pericolosi a Salerno: contenevano sostanze vietate dall’UE

Blitz dei NAS a Salerno: sequestrate 60 confezioni di smalto semipermanente contenenti composto potenzialmente cancerogeno

I prodotti contenevano Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), sostanza vietata dal 1° settembre 2025 perché ritenuta cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Il titolare è stato denunciato per la diffusione di prodotti cosmetici pericolosi per la salute pubblica.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 14 ottobre 2025 15:12:02

I Carabinieri del N.A.S. di Salerno hanno sequestrato sessanta confezioni di gel semipermanente per unghie in un negozio del capoluogo che contenevano TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), sostanza vietata in quanto classificata potenzialmente cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Il titolare dell'attività commerciale è stato deferito all'Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile della diffusione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate e pericolose per la salute pubblica.
Dal 1° settembre 2025, in tutta l'Unione Europea, vige il divieto di utilizzare Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e Dimethyltolylamine (DMTA) nelle formulazioni professionali come fotoiniziatori, composti che permettono agli smalti di indurirsi rapidamente.
Il TPO è stato classificato dall'Echa (Agenzia europea delle sostanze chimiche) come CMR di categoria 1B (tossico per la riproduzione) mentre il Dimethyltolylamine è associato a rischi di tossicità sistemica con potenziali effetti sulla salute a lungo termine.
Applicando il principio di precauzione, entrambi i componenti sono stati inseriti nell'Allegato II del Regolamento sui cosmetici riportante le sostanze vietate. Non è previsto alcun periodo di transizione per smaltire le giacenze, pertanto dal 1° settembre i prodotti che contengono le citate sostanze non possono più essere commercializzati o utilizzati nei centri estetici.

