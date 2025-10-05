Auto piomba nel ristorante “Compagnia del Concord”: ferita una donna

Tu sei qui: CronacaAuto piomba nel ristorante “Compagnia del Concord”: ferita una donna
Inserito da (Admin), domenica 5 ottobre 2025 21:30:47
Attimi di paura questo pomeriggio a Salerno, nel quartiere Fuorni, dove un'auto ha fatto irruzione all'interno del ristorante "Compagnia del Concord". Per cause ancora da chiarire, ma che potrebbero essere legate a motivi personali, un uomo alla guida di una Smart ha sfondato la parete d'ingresso del locale, terminando la sua corsa direttamente nella sala principale.
Nell'impatto una donna è rimasta ferita ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.
Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato più volte, già nei minuti precedenti, di accedere al ristorante, tanto che le Forze dell'Ordine erano già state allertate. Subito dopo l'irruzione, la Polizia è intervenuta e ha bloccato il conducente, portandolo in caserma per gli accertamenti del caso.
Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e la vettura, verificando l'assenza di ulteriori rischi strutturali. Le immagini dell'incidente mostrano la devastazione all'interno del locale, con tavoli, sedie e arredi distrutti dall'impatto.
L'episodio ha scosso profondamente residenti e clienti presenti al momento dell'accaduto. Le indagini proseguono per chiarire le reali motivazioni del gesto.
Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.
Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.
Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
|
Per dispositivi
Apple
|
Per dispositivi
Android
rank: 10084101