Auto piomba nel ristorante “Compagnia del Concord”: ferita una donna

Attimi di paura questo pomeriggio a Salerno, nel quartiere Fuorni, dove un'auto ha fatto irruzione all'interno del ristorante "Compagnia del Concord". Per cause ancora da chiarire, ma che potrebbero essere legate a motivi personali, un uomo alla guida di una Smart ha sfondato la parete d'ingresso del locale, terminando la sua corsa direttamente nella sala principale.

Nell'impatto una donna è rimasta ferita ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato più volte, già nei minuti precedenti, di accedere al ristorante, tanto che le Forze dell'Ordine erano già state allertate. Subito dopo l'irruzione, la Polizia è intervenuta e ha bloccato il conducente, portandolo in caserma per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e la vettura, verificando l'assenza di ulteriori rischi strutturali. Le immagini dell'incidente mostrano la devastazione all'interno del locale, con tavoli, sedie e arredi distrutti dall'impatto.

L'episodio ha scosso profondamente residenti e clienti presenti al momento dell'accaduto. Le indagini proseguono per chiarire le reali motivazioni del gesto.