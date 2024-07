Auto in fiamme sull'autostrada A2: intervento dei Vigili del Fuoco tra San Mango Piemonte e Pontecagnano

Inserito da (Admin), domenica 14 luglio 2024 20:53:41

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, un incendio ha coinvolto un'autovettura in transito sull'autostrada A2, tra San Mango Piemonte e Pontecagnano, in provincia di Salerno. L'allarme è scattato immediatamente, mobilitando i Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto con una autopompa e un'autobotte.

Al loro arrivo, i caschi rossi hanno trovato un Fiat Scudo completamente avvolto dalle fiamme. Con rapidità ed efficacia, i Vigili del Fuoco hanno domato l'incendio, garantendo la sicurezza dell'area e ripristinando la viabilità grazie alla collaborazione dell'ANAS e della Polizia Stradale.

Le due persone a bordo del veicolo, che stavano rientrando dalle vacanze, sono fortunatamente rimaste illesi.

L'episodio ha inevitabilmente causato disagi alla circolazione, con rallentamenti e code, ma la situazione è stata riportata alla normalità nel minor tempo possibile grazie alla pronta risposta delle autorità competenti.

L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha suscitato l'attenzione di numerosi automobilisti di passaggio, ma grazie all'efficace gestione dell'emergenza, non si sono verificati ulteriori incidenti o feriti. L'area è stata messa in sicurezza e il traffico è tornato regolare in serata.