Anche i volontari della Resilienza in campo a Capri per le ricerche di Daniele Vuotto

Anche la Costiera Amalfitana si è mobilitata per la scomparsa di Daniele Vuotto, il 59enne residente a Capri di cui non si hanno più notizie da venerdì 11 aprile. I volontari dell’associazione P.A. Resilienza Costiera Amalfitana ODV, intervenuti su attivazione della Soru (Sala Operativa Regionale Unificata), si sono uniti alle operazioni di ricerca già in corso sull’isola, gestite dal Centro Coordinamento Soccorsi attivato dalla Prefettura di Napoli.

Le squadre, partite nella giornata di oggi, domenica 13 aprile, hanno collaborato con forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile, volontari locali, unità cinofile, droni e l’elicottero dei Vigili del Fuoco per cercare l’uomo, scomparso nella zona di via Provinciale Marina Grande. Purtroppo, al momento le ricerche non hanno dato esito.

Il gruppo di volontari amalfitani, ora in rientro sulla terraferma, ripartirà domani mattina per Capri per continuare a dare il proprio contributo nelle operazioni, animate da uno spirito di servizio che da sempre contraddistingue il volontariato della nostra terra.

Daniele Vuotto è descritto come un uomo dai capelli neri ricci e occhiali. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare la Polizia Municipale di Capri o le forze dell’ordine presenti sull’isola.

Nel frattempo, il Sindaco di Capri Paolo Falco ha espresso profonda gratitudine per lo sforzo collettivo messo in campo: «Ringrazio tutti coloro che, con impegno e solidarietà, stanno partecipando a queste difficili ore di ricerca. La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia di Daniele».