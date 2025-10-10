Allarme truffe in Costiera Amalfitana: falsi carabinieri tentano raggiri ai danni di anziani e famiglie

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 10 ottobre 2025 17:08:11

Cresce la preoccupazione in Costiera Amalfitana per una serie di tentativi di truffa ai danni di anziani e famiglie, messi in atto da persone che si spacciano per appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati episodi a Tramonti, Ravello e Scala. Oggi arriva l'allarme del sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che ha diffuso un avviso ufficiale invitando i cittadini alla massima prudenza.

«Sono stati segnalati individui - ha dichiarato - che, fingendosi Carabinieri o agenti delle Forze dell'Ordine, cercano di raggirare persone anziane con telefonate o visite a domicilio. È importante non aprire la porta a sconosciuti e non fornire mai informazioni personali o denaro».

Nel comunicato si ricordano alcune semplici ma fondamentali regole di comportamento:

Le Forze dell'Ordine non chiedono mai soldi o oggetti di valore al telefono. Non aprite la porta a sconosciuti e non fornite dati personali o bancari. In caso di dubbi o situazioni sospette, chiamate subito il 112 o avvisate un familiare di fiducia.

Il Comune invita inoltre a parlare con i propri cari più anziani e a diffondere il messaggio anche a chi non usa i social, affinché nessuno resti esposto a questo tipo di raggiri.