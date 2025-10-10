Allarme truffe in Costiera Amalfitana: falsi carabinieri tentano raggiri ai danni di anziani e famiglie

Ultimo aggiornamento 27 minuti fa SS. Cassio e Fiorenzo

Date rapide

Oggi: 10 ottobre

Ieri: 9 ottobre

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Hotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: CronacaAllarme truffe in Costiera Amalfitana: falsi carabinieri tentano raggiri ai danni di anziani e famiglie

Casa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Provoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Frai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolorePietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaPalazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il porto

Cronaca

L’appello del sindaco di Cetara dopo alcune segnalazioni in paese e nei Comuni vicini

Allarme truffe in Costiera Amalfitana: falsi carabinieri tentano raggiri ai danni di anziani e famiglie

Dopo gli episodi registrati in diversi comuni della Costiera, il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica invita alla massima prudenza. Le raccomandazioni: non aprire la porta a sconosciuti, non fornire dati personali e segnalare subito ogni sospetto al 112.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 10 ottobre 2025 17:08:11

Edil Bove Marrazzo, lavori pubblici, edilizia privata, interventi tecnici, Ristrutturazioni, Consolidamenti, Costiera Amalfitana, Tramonti

Cresce la preoccupazione in Costiera Amalfitana per una serie di tentativi di truffa ai danni di anziani e famiglie, messi in atto da persone che si spacciano per appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati episodi a Tramonti, Ravello e Scala. Oggi arriva l'allarme del sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che ha diffuso un avviso ufficiale invitando i cittadini alla massima prudenza.

Califano Tailored Engineering - Rilievi tecnici, Rilievi architettonici di precisione, Cad, Rilievi Topografici, Foto aeree, Ortofoto, Nuovole di punti, Rilievi Tridimensionali

«Sono stati segnalati individui - ha dichiarato - che, fingendosi Carabinieri o agenti delle Forze dell'Ordine, cercano di raggirare persone anziane con telefonate o visite a domicilio. È importante non aprire la porta a sconosciuti e non fornire mai informazioni personali o denaro».

Nel comunicato si ricordano alcune semplici ma fondamentali regole di comportamento:

  1. Le Forze dell'Ordine non chiedono mai soldi o oggetti di valore al telefono.
  2. Non aprite la porta a sconosciuti e non fornite dati personali o bancari.
  3. In caso di dubbi o situazioni sospette, chiamate subito il 112 o avvisate un familiare di fiducia.

Il Comune invita inoltre a parlare con i propri cari più anziani e a diffondere il messaggio anche a chi non usa i social, affinché nessuno resti esposto a questo tipo di raggiri.

Maurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'Amalfi

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10871106