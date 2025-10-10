Allarme truffe in Costiera Amalfitana: falsi carabinieri tentano raggiri ai danni di anziani e famiglie

Tu sei qui: CronacaAllarme truffe in Costiera Amalfitana: falsi carabinieri tentano raggiri ai danni di anziani e famiglie
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 10 ottobre 2025 17:08:11
Cresce la preoccupazione in Costiera Amalfitana per una serie di tentativi di truffa ai danni di anziani e famiglie, messi in atto da persone che si spacciano per appartenenti alle Forze dell'Ordine.
Negli ultimi giorni sono stati segnalati episodi a Tramonti, Ravello e Scala. Oggi arriva l'allarme del sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che ha diffuso un avviso ufficiale invitando i cittadini alla massima prudenza.
«Sono stati segnalati individui - ha dichiarato - che, fingendosi Carabinieri o agenti delle Forze dell'Ordine, cercano di raggirare persone anziane con telefonate o visite a domicilio. È importante non aprire la porta a sconosciuti e non fornire mai informazioni personali o denaro».
Nel comunicato si ricordano alcune semplici ma fondamentali regole di comportamento:
Il Comune invita inoltre a parlare con i propri cari più anziani e a diffondere il messaggio anche a chi non usa i social, affinché nessuno resti esposto a questo tipo di raggiri.
Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.
Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.
Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
|
Per dispositivi
Apple
|
Per dispositivi
Android
rank: 10871106