Albero cade sulla SP2 verso il valico di Chiunzi, nessun ferito

Cronaca

Intervento immediato del Comune di Corbara e della Protezione Civile per mettere in sicurezza la zona

Albero cade sulla SP2 verso il valico di Chiunzi, nessun ferito

Sebbene il tratto interessato ricada nel territorio di Sant’Egidio del Monte Albino, l’amministrazione corbarese è intervenuta prontamente per tutelare la sicurezza di cittadini e automobilisti.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 11 ottobre 2025 16:52:39

Nel pomeriggio di oggi, 11 ottobre, si è verificata la caduta di un albero lungo la strada provinciale Sp2, in direzione del Valico di Chiunzi.

Sui propri canali social il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, ha comunicato di essersi immediatamente attivato dopo la segnalazione dell'accaduto.

Su richiesta del primo cittadino, il nucleo di Protezione Civile è intervenuto tempestivamente sul posto per mettere in sicurezza l'area, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, chiamati a rimuovere la pianta e ripristinare la viabilità.

Per fortuna non si registrano feriti, ma l'albero caduto ha temporaneamente ostruito la carreggiata, rendendo necessario un intervento rapido per garantire la sicurezza della circolazione.

È stato precisato che la pianta si trova in territorio di competenza del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Tuttavia, nel consueto spirito di collaborazione istituzionale, l'amministrazione comunale di Corbara è intervenuta prontamente per tutelare cittadini e automobilisti, evitando possibili disagi e situazioni di pericolo.

