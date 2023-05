A Positano turista precipita da sentiero: elicottero lo trasporta in ospedale in gravi condizioni /FOTO e VIDEO

Nel pomeriggio del 22 maggio, ad Eboli, in località Campolongo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, S.P., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, a seguito di un controllo alla...