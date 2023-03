Tributi, in Campania è online il Portale delle Entrate regionali

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 31 marzo 2023 15:37:55

È online il nuovo Portale delle Entrate (https://entrate.regione.campania.it), il cui fine è offrire servizi sempre più efficienti e innovativi ai cittadini e alle imprese della Regione, quale prima interfaccia per l'effettuazione dei pagamenti elettronici.

Realizzato congiuntamente dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, si pone quale obiettivo di offrire al cittadino servizi innovativi in linea con le disposizioni del CAD in materia di pagamenti in modalità elettronica Pago Pa.

Attraverso il Portale, ciascun utente potrà ottenere, in maniera chiara e immediata, informazioni sugli adempimenti tributari (e non) ed effettuare pagamenti in modalità elettronica mediante la piattaforma dei pagamenti elettronici della Regione Campania MyPay/pagoPA (https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html).

Per effettuare un qualsiasi pagamento a favore della Regione Campania, infatti, il cittadino potrà procedere semplicemente accedendo al Portale delle Entrate e selezionando l'entrata di riferimento; in tal modo verrà indirizzato, in maniera semplice e intuitiva, al link per effettuare il corretto pagamento elettronico sia nel caso disponga di apposito avviso di pagamento/bollettino di pagamento PAgoPa, sia nel caso proceda spontaneamente al pagamento.

Ai sensi delle Linee Guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - ex articolo 5, comma 4 del CAD (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018) - a favore delle PP.AA sono ammessi esclusivamente pagamenti elettronici effettuati tramite il nodo Pago Pa; pertanto, non saranno più consentiti pagamenti in modalità diversa (ad es. tramite bonifico bancario o bollettino postale "bianco").

Il Portale delle Entrate rappresenta, dunque, l'esclusivo canale istituzionale dedicato alle entrate regionali e sostituirà progressivamente l'attuale Portale dei Tributi regionali.