Saldi estivi 2023, in Campania al via dal 6 luglio: i consigli per gli acquisti di Confcommercio

In Campania i saldi estivi per la stagione 2023 inizieranno a partire da giovedì 6 luglio (e non nel primo sabato del mese come gli scorsi anni).

La nuova data è stata posticipata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo scorso. La decisione, condivisa con le Associazioni di categoria, è contenuta nella Delibera di Giunta n. 332 del 7 giugno 2023.

La Deliberazione, oltre a stabilire che la durata massima dei saldi estivi non potrà essere superiore a 60 giorni, ribadisce che le vendite promozionali, così come disposto dall'art. 44 della Legge Regionale n. 7/2020, non potranno essere effettuate dall'esercente nei trenta giorni precedenti al 6 luglio.

Saldi chiari e sicuri

In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza: