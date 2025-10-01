Regionale Campania, Trenitalia: modifiche alla circolazione sulla linea Battipaglia-Potenza

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 1 ottobre 2025 13:59:15

Dal 1° al 28 ottobre 2025 sono previsti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Battipaglia-Potenza. I treni in partenza e in arrivo, pertanto, subiranno alcune modifiche alla circolazione.

I treni del Regionale di Trenitalia sulla direttrice Battipaglia - Potenza saranno cancellati. Previsti collegamenti con bus.

Dal 1° al 29 ottobre, pertanto, tra Salerno e Potenza C.le, sarà previsto un collegamento con bus (PZ114), con partenza alle ore 7.40 e arrivo alle 9.07, in corrispondenza del treno Frecciarossa 9514 in partenza da Salerno alle 9.23. Inoltre, fino al 28 ottobre, le corse bus PZ127 e PZ115 (rispettivamente in partenza da Salerno alle ore 21:00 con arrivo a Potenza alle 22.57 e in partenza da Potenza Centrale alle 23.02 con arrivo a Metaponto alle 0:30), che normalmente circolano solo nei giorni lavorativi, circoleranno tutti i giorni, con il bus PZ115 che, oltre ad essere posticipato rispetto al normale orario di partenza, sarà prolungato a Metaponto con fermate intermedie a Grassano e Ferrandina.

I canali di acquisto sono aggiornati. L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.



Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.