Maltempo in arrivo: allerta gialla sulla Campania per lunedì 28 luglio

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per rischio idrogeologico legato a temporali. L’avviso è valido dalle ore 9:00 alle ore 23:59 di lunedì 28 luglio 2025.

Le zone interessate sono:

Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana)

Zona 2 (Alto Volturno e Matese)

Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini)

Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio)

Zona 5 (Tusciano e Alto Sele)

Le precipitazioni attese saranno a rapida evoluzione, potenzialmente molto intense anche in brevi archi temporali. Il quadro meteorologico è caratterizzato da elevata incertezza previsionale, rendendo possibili fenomeni come grandinate, fulmini e raffiche di vento.

Particolare attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico:

Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua

Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali

Caduta di massi e frane in contesti fragili

Inoltre, venti forti, grandine e fulmini potrebbero causare danni a coperture e strutture esposte, con possibile impatto anche sul moto ondoso lungo le coste.

La Protezione Civile invita i Comuni interessati ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a mettere in atto tutte le misure necessarie, sia strutturali che non strutturali, per la prevenzione e mitigazione dei rischi, in coerenza con i rispettivi Piani comunali di protezione civile.

Si raccomanda inoltre di:

Monitorare la tenuta del verde pubblico

Verificare il regolare funzionamento dei sistemi di deflusso delle acque

Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale

La popolazione è invitata alla massima prudenza negli spostamenti e a seguire solo fonti ufficiali per aggiornamenti.