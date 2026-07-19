Atrani, tre anni dopo Equalizer 3 il Santuario di Santa Maria del Bando continua a conquistare turisti da tutto il mondo

Inserito da (Admin), domenica 19 luglio 2026 17:49:14

A tre anni dall'uscita nelle sale di The Equalizer 3, il Santuario di Santa Maria del Bando di Atrani continua a essere una delle mete più ambite dai turisti che arrivano in Costiera Amalfitana sulle tracce del film di Antoine Fuqua con Denzel Washington.

A confermarlo è Giovanni Proto, da più di un quarto di secolo custode e coordinatore dei volontari della chiesetta arroccata sopra il borgo, che racconta come le visite di chi vuole rivivere le scene più suggestive della pellicola si moltiplichino di settimana in settimana.

L'ultimo episodio risale al pomeriggio del 15 luglio, quando un gruppo di venti persone provenienti da Stati Uniti, Polonia, Romania, Scozia, Irlanda, Canada e Cecoslovacchia ha raggiunto il santuario dopo aver prenotato la visita proprio perché aveva visto il film.

Tutti hanno voluto scattare foto o girare brevi video nei punti esatti in cui sono state ambientate alcune delle sequenze più belle della pellicola.

Non è un caso isolato: Giovanni riceve regolarmente messaggi di ringraziamento da parte dei visitatori, colpiti non solo dalla bellezza del luogo ma anche dalla passione con cui lui stesso racconta la storia delle grotte e dell'antico monastero. Una delle ultime testimonianze arrivate parla di un'esperienza che ha lasciato il segno ben oltre la semplice tappa cinematografica: i turisti raccontano di aver avuto anche delle "dritte" da insider per vivere al meglio, una volta scesi dal santuario, la bellissima Atrani. "Grazie al film abbiamo deciso di venire a vedere Atrani, ma grazie a lei abbiamo un bellissimo ricordo del piccolo paradiso dove vivete", scrivono nel messaggio, aggiungendo di aver trovato gentilezza in tutto il paese, da chiunque abbiano chiesto indicazioni.

Un effetto che, a distanza di anni dall'uscita del film, dimostra come il cinema possa continuare a generare un indotto turistico duraturo per piccoli borghi come Atrani, capaci di trasformare un set cinematografico in un'esperienza autentica che i visitatori raccontano di voler ripetere.

Ricordiamo che per visitare il Santuario c'è sempre bisogno della prenotazione, il sito si trova a circa 700 scalini dalla piazza di Atrani.

Per maggiori informazioni e contatti il numero di Giovanni Proto è +39 3346658898